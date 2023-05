Wydekoltowana Katarzyna Sokołowska bryluje na gali K MAG. Stylowo? (ZDJĘCIA)

W czwartkowy wieczór reprezentanci polskiego showbiznesu mieli kilka okazji do zaprezentowania się na ściance. Jedną z nich była gala TeleKamer Tele Tygodnia, na której niewątpliwie uwagę wszystkich zwróciła Katarzyna Cichopek . Aktorka wystąpiła w żółtej sukni z wielkim kwiatem na ramieniu.

Katarzyna Sokołowska na gali K MAG

Nie da się ukryć, że spodnie typu dzwony wracają do łask. Nic więc dziwnego, że celebrytka zdecydowała się na właśnie taki model z rozszerzanymi nogawkami. Ale to nie one grały pierwsze skrzypce. Największą uwagę przyciągnęła marynarka oversize z czarnymi elementami i z dużym dekoltem, a także czarna podkoszulka, która podkreśliła biust gwiazdy.