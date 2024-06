WYDEKOLTOWANA Roksana Węgiel pozdrawia ze studia nagraniowego: "Pracuję do późna, bo jestem piosenkarką" (FOTO)

Roksana Węgiel w wydekoltowanym topie pozdrawia ze studia

Choć ostatnimi czasy pisało się o Roxie głównie w kontekście życia prywatnego i udziału w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie wywalczyła "srebrny medal", to dużo dzieje się u niej także muzycznie. 19-latka właśnie pochwaliła się na Instagramie zdjęciami ze studia nagraniowego, w którym "pracuje do późna, bo jest piosenkarką". To oczywiście nawiązanie do tekstu popularnej ostatnimi czasy piosenki "Espresso" Sabriny Carpenter.