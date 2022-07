U Dominiki Gwit romantycznie: mąż porównał ją DO GRZYBA. "Dziwnie założyłaś ten kapelusz"

Przestańcie 9 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

Mam dość artykułów na pudelku o Dominice. Mam wrażenie, że są umieszczane tylko po to, żeby lidzie mogli ją hejtować w komentarzach i zarzucać promowanie otyłości. Sama jestem większa, zmagam się z tym od lat i każdy taki komentarz mnie boli, odbieram go osobiście i zastanawiam się czy jak ludzie na mnie patrzą to mają takie same myśli w głowie. I chciałabym po prostu zniknąć. Dajcie żyć, przestańcie swoje chamstwo przykrywać udawaną troską. Wszyscy mają lustra i wiedzą jak wyglądają.