Wygłodniała Blanka Lipińska zajada się wołowym kotlecikiem, podczas gdy Baron tuli się do królisiów: "Wreszcie coś, co mogę zjeść"

Bania 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Nie lubię Blanki ale kobieto obys do niego nie wróciła. Ten facet to jakiś dziwak zapatrzony w siebie. Patrząc na Twój film i fantazje to nie wiem wgl jak on się znalazł u Ciebie. Życzę prawdziwego mężczyzny.