Wygrali FORTUNĘ na loterii i wiedli luksusowe życie. Skończyło się bankructwem i rozwodem: "Ludzie mówią, że jestem GŁUPIA"

Kaśka 10 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Pieniądze nie są dla głupców bo roztrwonią i przegrają wszystko .. Prowadzę firmę , zarabiam, oszczędzam, inwestuje i przy tym wszystkim super żyje . Restauracje opery koncerty, raz w roku pozwalam sobie na zakup czegoś markowego w nagrodę za cały rok idealnego prowadzenia biznesu i gospodarstwa np bluza z diora czy buty , samochód mam ekonomiczny za 6tys jest sprawny, mało pali i mało kosztuje , wycieczki citybrake bo są tanie i nie tracę dni na biznes- w 3 miesiące odwiedziłam 6 miast a wydałam na to prawie nic - bilety kupuje po 120,- za 2 strony i ja gdybym wygrała to doskonale zarządziła bym tymi pieniędzmi tak że by moje dzieci były zabezpieczone , ich dzieci i jeszcze dalsze pokolenia , bo do pieniędzy trzeba mieć dryg i rozum