Wyjątkowe zjawisko na niebie w Polsce. Kiedy Księżyc Jesiotrów?

Superksiężyc, jak nazywane są te pełnie, podczas których Księżyc znajduje się najbliżej Ziemi, będzie widoczny 1 sierpnia o godzinie 20:33. To wyjątkowe zjawisko będzie można obserwować z terenu Polski, a co więcej, będziemy mieli na to znacznie więcej czasu niż zwykle. Z perspektywy naszego kraju, Księżyc wzejdzie nad południowo-wschodnim horyzontem o godzinie 21:03.

Zbożowy Księżyc, jak nazywane jest to zjawisko w Polsce, będzie wyjątkowy nie tylko ze względu na swoją bliskość do Ziemi. W czasie Superksiężyca, Księżyc wydaje się być znacznie większy na niebie niż zazwyczaj, co jest efektem jego zbliżenia do naszej planety.

Aby zrozumieć, jak duża jest ta różnica, warto porównać odległości. Najdalsza odległość Księżyca od Ziemi wynosi 406 700 kilometrów. Tymczasem podczas Superksiężyca 1 sierpnia 2023 roku, Księżyc zbliży się do nas na odległość 363 815 km. Na koniec miesiąca, 31 sierpnia, będzie jeszcze bliżej - na odległości 363 667 km.

Księżyc Jesiotrowy - kiedy?

Zanim jednak dojdzie do drugiej pełni Księżyca w sierpniu, czeka nas pierwsza, która odbędzie się 1 sierpnia. Tego dnia będziemy mogli podziwiać tzw. Księżyc Jesiotrowy. Nazwa ta pochodzi od Indian, którzy żyli w pobliżu Wielkich Jezior i zgodnie z ich doświadczeniem, sierpień był miesiącem, w którym łowili najwięcej jesiotrów.

Mimo że Księżyc jest widoczny na niebie w imponującej formie już kilka dni przed pełnią, to dopiero 1 sierpnia ukaże nam swoje pełne oblicze. Sierpień 2023 roku jest zatem miesiącem wyjątkowym, w którym będziemy mieli okazję obserwować aż dwie pełnie Księżyca.

Czas oczekiwania na jedną pełnię Księżyca wynosi 29 dni, 12 godzin, 44 minuty i 3 sekundy, co jest określane jako cykl Księżyca. Ze względu na to, że pierwsza pełnia w sierpniu przypada na 1. dzień miesiąca, pod koniec sierpnia będziemy mieli okazję zobaczyć kolejną pełnię.

To zjawisko nie jest częste. Dwie pełnie Księżyca w jednym miesiącu zdarzają się średnio raz na 33 miesiące. Jeżeli jednak spojrzymy na to zjawisko w szerszej perspektywie czasu, okaże się, że dwie pełnie Księżyca można zobaczyć 44 razy na 100 lat. Jest to wydarzenie równie wyczekiwane, co perseidy na nocnym niebie.

