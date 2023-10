Wykształcenie Władysława Kosiniaka-Kamysza może SZOKOWAĆ. Wybrał wymagający kierunek. Wiedzieliście?

Wstyd ! 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie rozumiem ludzi, którzy glosowali na Trzecią Drogę. Przecież to sztuczny sojuz PSL-u i Hołowni, który nie ma racji bytu ze względu na zupełnie rozne programy i roznych wyborców. Poza tym Kosiniak już 2 dnia po wyborach złamał obietnicę wyborczą dot. dobrowolnego ZUS dla przedsiebiorców, którą wcześniej skopiował bezczelnie od Konfederacji. Serio jestem załamany tym jak ludzie głosowali w tych wyborach i nie ma we mnie już nadzieji. Poza tym co jest jeszcze obrzydliwe to to, ze dzięki Trzeciej Drodze do Sejmu weszły rozbitki z poprzednich rządów np. ministra Mucha czy Petru.