"Wyluzowana" Joanna Kurska w skórzanym płaszczu i z zaczesanymi włosami kibicuje biało-czerwonym z Jackiem (ZDJĘCIA)

Trzeba przyznać, że Jacek i Joanna Kurscy nie ustępują w "bywaniu" nawet tym najbardziej aktywnym lwicom salonowym. Pierwsza para TVP co rusz pojawia się na kolejnych wystawnych przyjęciach, a stylizacje małżonki prezesa Telewizji Polskiej za każdym razem są szeroko komentowane przez internautów. Ostatnio 56-latek i jego młodsza o 8 lat ukochana bawili się na gali prawicowego portalu, w ramach której przyznano laureatom nagrody - Biało-Czerwone Róże . Dziennikarka wybrała na tę okazję klasyczną "małą czarną".

Jacek i Joanna także kibicowali biało-czerwonym w strefie VIP, w której towarzyszyli im m.in Piotr Gliński i Zbigniew Boniek. Kurska, którą zwykle można zobaczyć w eleganckich sukienkach, tym razem zdecydowała się na bardziej casualowy (jednak wciąż efektowny) look, na który składały się: biały t-shirt, jeansy-rurki, skórzany, dwurzędowy płaszcz oraz szpilki. Włosy 48-latki były zaczesane gładko do tyłu. Jacek z kolei wybrał prosty, granatowy płaszcz i klasyczne spodnie, a przed wiatrem chronił go wełniany szalik.