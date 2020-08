Wyluzowana Paulina Krupińska zdradza kulisy ślubu z Karpielem-Bułecką: "W hotelu popijałam cytrynówkę z przyjaciółkami"

Trzeba przyznać, że Paulina Krupińska dokonała tego, o czym marzy większość polskich celebrytów. Pięknej modelce udało się dobrze wykorzystać 15 minut sławy zdobyte po wygraniu konkursu Miss Polonia i przekuć je w trwającą do dzisiaj karierę telewizyjną.

Oczywiście, Paulinie z pewnością pomógł w tym chichot losu, jakim okazały się być przekręty jej "chytrej" menedżerki Małgorzaty Herde . To przez nią Krupińska zapisała się w historii jako najdłużej panująca "najpiękniejsza Polka" .

Niedawno na ślubne wspominki namówiła Krupińską Izabela Janachowska , która zaprosiła ją do gościnnego występu na swoim kanale na YouTube. Luźna atmosfera skłoniła Paulinę do odważnych wyznań na temat "najważniejszego dnia w życiu" :

Choć ślub Pauliny i Sebastiana był owiany tajemnicą, to ostatecznie paparazzi i tak dowiedzieli się o ceremonii . Krupińska przyznaje, że do tej pory nie wie, kto z gości lub obsługi "sprzedał ich" dziennikarzom :

Do dzisiaj nie wiemy, kto sypnął. Myśleliśmy, że uda nam się utrzymać to w tajemnicy, szczególnie, że robiliśmy ten ślub w czwartek.

Paulina Krupińska-Karpiel mędrkuje: "Urodzić to jest pikuś"

Mój mąż, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ma na imię Łukasz. Na drugie ma Sebastian. Pierwsza rzecz, o którą zapytałam księdza, to jak ja mam przysięgać, czy biorę Ciebie Łukaszu za męża czy Sebastianie. W kościele mówiłam Sebastian.

Sebastian ma podwójne nazwisko, ale Bułecka to jest przydomek, dzięki któremu rozróżnia się rody. To jest taka historia, że praprababcia Sebastiana leżała w szpitalu i jej mama przynosiła jej bułki. A że była wtedy straszna bieda na Podhalu, to ona została Bułecka - zdradziła gwiazda.