WYMOWNA reakcja Agaty Dudy na czuły gest Andrzeja Dudy. Filmik jest hitem sieci (WIDEO)

Najlepsza i najbardziej reprezentacyjna para prezydecka jaką Polska do tej pory miała. Pierwsza dama to nie funkcja, to tylko żona prezydenta, a jak za Andrzeja wychodziła, to takie wizje były daleko, żona prezydenta nie musi pokazywać się w mediach i pleść na każdy temat np jak jeść bezę, jeżeli nie ma na to ochoty i doprawdy nie rozumiem waszego ciśnienia w tym temacie. Ani trochę 🤷‍♀️