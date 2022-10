"Wyprasowana" Gwen Stefani kibicuje synowi podczas meczu. Pojawił się też były mąż gwiazdy Z PARTNERKĄ (ZDJĘCIA)

Taka prawda 39 min. temu zgłoś do moderacji 22 1 Odpowiedz

Wyglad facetow 50 let ich tez tak analizujecie czy tylko kobiety? Aha, czyli facet nie wazne Ile ma lat, zawsze Moze robic co chce, a kobieta po 50 juz sie do niczego nie nadaje???