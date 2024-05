Występ Luny lepszy niż podczas próby. Scenografia ROBI WRAŻENIE (WIDEO)

We wtorek o godzinie 21 rozpoczął się pierwszy półfinał Konkursu Piosenki Eurowizji . Luna , która jest reprezentantką Polski, wykonała utwór "The Tower". Piosenkarka dała z siebie wszystko, a jej występ wypadł zdecydowanie lepiej niż na nagraniu z próby. Internauci nie szczędzili wokalistce komplementów.

Zaczynam się przekonywać do tego występu. W końcu ją słychać; Mówcie, co chcecie, ja mam ciarki i mega mi się podoba. Wyróżnia się; Pozytywnie mnie zaskoczyła; Top 10, jak dla mnie. Kocham tę piosenkę; Super, wygrana w kieszeni; Dobrze brzmi. Jestem ciekawa, jak to dalej będzie; Polska w tym roku na tle innych wyszła mega dobrze. Mam nadzieję, że będzie top 10; Dużo lepiej niż "bejba"; To było świetne - czytamy w komentarzach.