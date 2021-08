Wystrojona Agnieszka Woźniak-Starak w różowej, pierzastej sukience odsłania naoliwione nogi (ZDJĘCIA)

Odkąd Agnieszka Woźniak-Starak po dłuższej przerwie wróciła do życia publicznego, przyjmując posadę prowadzącej w Dzień Dobry TVN, dziennikarka przykłada do swojego wizerunku jeszcze większą wagę. Celebrytka uważnie śledzi najnowsze trendy w modzie, a nawet stara się je wyprzedzać. Zwykle jej "eksperymenty" kończą się sukcesem.

To że Woźniak-Starak jest gotowa wydać fortunę, by prezentować się jak milion dolarów, widać gołym okiem. Na fakt ten zwrócili uwagę również widzowie "Dzień dobry TVN", zauważając, że stylizacje Agnieszki sprawiają wrażenie dużo bardziej "luksusowych" niż jej koleżanki z programu, Ewy Drzyzgi.

O ile 43-latka dobrze wie, co w trawie piszczy jeśli chodzi o modę, celebrytka wciąż korzysta z pomocy uznanych stylistów, którzy pomagają jej dobierać widowiskowe kreacje zarówno na te mniejsze, jak i większe wystąpienia. Nie inaczej było we wtorek, gdy Woźniak-Starak zjawiła się na scenie Top of the Top Sopot Festivalu, który współprowadzi z Marcinem Prokopem i Gabi Drzewiecką.