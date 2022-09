Wystrojona Anna Lewandowska podziwia pokaz Victorii Beckham na paryskim Fashion Weeku. Małgorzata Rozenek komentuje: "AMAZING!" (ZDJĘCIA)

dziwneto 14 min. temu zgłoś do moderacji 3 5 Odpowiedz

Ale to jest dziwne. Najbrzydsze i najbardziej pokraczne kobiety na świecie zostają top modelkami. Z takim wyglądem jak mają te panie wstydziłabym się wyjść do ludzi i umarła z kompleksów, a one zostały modelkami. Gdybym tak wyglądała to wołami by mnie nie zaciągnęli do agencji modelek, a tu się okazuje, że bym się dostała. No ale fakt, patrzy się ubrania, bo na to coś się nie da. Cel osiągnięty. Gdyby tam były kobiece i ponętne ślicznotki, to nikt by nie patrzył na ciuchy.