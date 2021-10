Wystrojona Kim Kardashian poszła z Kanye Westem na kolację! (ZDJĘCIA)

Hmm 23 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

A kiedy ona nie jest „wystrojona”? Przecież to jej praca. A teraz też pewnie musiała się zaprezentować w tych ciuchach. Kto oglądał KUWTK to może pamieta, jak kim była w Tokio i miała za zadanie pokazać się w ogromnej ilości outfitow projektu Kanye, więc przebierała się w aucie i wysiadała co kilka przecznic aby zrobiono jej zdjęcia na tle jakiegoś fotogenicznego, Tokijskiego widoku. On jest chory, ale ma przebłyski normalności i koniec końców nie skrzywdził jej jakoś celowo, tylko odstawiał akcje gdy miał manię, której nie leczył. Ona myślę że naprawdę go kocha jako człowieka, było widać między nimi porozumienie i chemię, nie to co przy innych jej poprzednich facetach. Poza tym ma z nim dzieci. A przede wszystkim to robią razem interesy, których to on jest mózgiem, bo Kim chociaż jest cwana, to nie ma w sobie kreatywności czy talentu, potrafi tylko sprzedać co inni wymyślą.