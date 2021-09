Wystrojona Mila Kunis w błękitnej sukience i parasolem w ręku mknie nowojorską ulicą (ZDJĘCIA)

Choć w emploi Mili Kunis nie znajdziecie może żadnych wybitnych ról, przed dwie dekady w branży Ukraince udało się ugruntować pozycję wziętej aktorki komediowej. Oprócz grania w średniej jakości produkcjach matka dwójki dzieci słynie również z niewybrednego poczucia humoru oraz szczerych wyznań, które niejednokrotnie przysporzyły jej kłopotów. Ostatnio wywołała w mediach burzę, gdy wyjawiła z Ashtonem Kutcherem w podcaście "Armchair Expert", że ich dzieci lądują w wannie tylko wtedy, gdy są naprawdę brudne . Sami rodzice natomiast na co dzień myją jedynie pachy, krocze i twarz.

Skandalik wywołany kontrowersyjnymi wynurzeniami ostatecznie nie wpłynął na wzięcie Kunis w branży. Aktualnie gwiazda przebywa w Nowym Jorku, gdzie trwają zdjęcia do netfliksowej produkcji The Luckiest Girl Alive, w której Kunis gra jedną z głównych ról. W niedzielę celebrytka była widziana na jednej z nowojorskich ulic, gdy "odstrzelona" mknęła chodnikiem z czerwoną parasolką w ręce. 38-latka miała na sobie elegancką, błękitną sukienkę, do której dobrała brązową torebkę i bordowe czółenka.