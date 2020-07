Wystrojona w suknię ślubną Marcela Leszczak puszcza oczko do fanów. "Żoną miałam być..." (FOTO)

Marcela Leszczak zyskała popularność dzięki udziałowi w Top Model oraz pamiętnej roli w serialu Życie na bogato (w którym to lektorem była Maffashion). Marcelka, grając wielkomiejską salonową wyjadaczkę (czyli wówczas trochę siebie), przekonywała, że "Warszawa to miasto predyspozycji", co w pewnych środowiskach stało się tekstem kultowym.