Wystrojony Jann z grzywką posyła NIEŚMIAŁE uśmiechy na konferencji przed Polsat SuperHit Festiwal (ZDJĘCIA)

Od 26 do 28 maja w Sopocie odbywać będzie się tegoroczna edycja Polsat SuperHit Festiwal. Z okazji zbliżającego się wielkimi krokami eventu w stolicy odbywa się właśnie konferencja prasowa poświęcona temu ważnemu dla stacji wydarzeniu. Na evencie nie zabrakło oczywiście znanych nazwisk i polsatowskich sław. Na czerwonym dywanie pozowała między innymi Paulina Sykut-Jeżyna , która postawiła na tę okazję na frędzle. Do fotoreporterów uśmiechała się również kowbojka Marcelina Zawadzka i wystrojona w futrzaste wdzianko Maryla Rodowicz , która zaprezentowała światu swoją doskonałą sylwetkę.

"Wychodne" zrobił sobie również świeżo upieczony tata Michał Wiśniewski, a do grona gwiazd dołączył także Jann. Młodziutki wokalista zdobył dużą popularność dzięki preselekcjom do konkursu Eurowizji. To właśnie on był jednym z ulubieńców publiczności, którzy liczyli na to, że będzie reprezentował nasz kraj w Liverpoolu. Tak się jednak nie stało, a finalnie o zwycięstwo walczyła Blanka i jej "Bejba". Okazuje się jednak, że Jann rozgościł się nieco w show biznesie, bo właśnie pojawił się na kolejnej ściance.