Wyszła na zakupy i nigdy nie wróciła. Tajemnicze zaginięcie amerykańskiej dziedziczki

Zniknięcie młodej spadkobierczyni fortuny bardzo długo było tematem nagłówków prasowych w całym kraju. Niektórzy podejrzewali morderstwo z nieszczęśliwej miłości . Inni powiadali, że dziewczyna była ofiarą nieudanej aborcji. Dziwne zachowanie jej rodziny z kolei mogło sugerować, że ze strachu przed skandalem zatuszowano niewygodną prawdę. Co tak naprawdę spotkało nieszczęsną Dorothy Arnold?

"Perfekcyjne" życie w nowojorskiej elicie

12 grudnia 1910 r. Dorothy poinformowała swoją matkę, że udaje się na zakupy do luksusowego domu towarowego przy Piątej Alei . Tego dnia na mieście wpadła na nią przyjaciółka. Dziedziczka podobno wydawała się beztroska i w dobrym nastroju. Powiedziała znajomej, że wybiera się na spacer po Central Parku. To był ostatni raz, kiedy Dorothy Arnold widziano żywą .

Gdy zapadła noc, a Arnold nie wracała do domu, jej rodzina zaczęła się martwić. Chcąc uniknąć skandalu, o zaginięciu nie powiadomili policji. Rozpoczęli jednak prywatne śledztwo. Nikt ze znajomych nie wiedział nic o miejscu pobytu dziewczyny. Co ciekawe, gdy jeden z przyjaciół Dorothy zadzwonił z pytaniem, czy została znaleziona, Francis skłamał, że córka bezpiecznie wróciła do domu.