Wytworna Małgorzata Kożuchowska w białym garniturze zadaje szyku na premierze filmu (ZDJĘCIA)

I wstyd 15 min. temu zgłoś do moderacji 31 2 Odpowiedz

Pamietam jak mówiła kiedyś w wywiadzie , że nie będzie ingerowała w twarz bo jest to jej narzędzie pracy . Ale to było dawno temu . Wyglada pięknie mimo to . Nie mądrzmy się tak jeśli nie mamy jeszcze zmarszczek ! Później może nam być głupio .