Wyzwolona Aneta Kręglicka pozuje w samej bieliźnie. Sylwetka 59-latki robi wrażenie (FOTO)

Czas upływa w zastraszająco szybkim tempie, o czym ostatnio przypomniała nam przypadająca w tym roku 35. rocznica jednego z największych modelingowych sukcesów Polski na arenie międzynarodowej. To właśnie w 1989 r. świeżo upieczona, zaledwie 24-letnia, Miss Polonia Aneta Kręglicka wywalczyła koronę i tytuł najpiękniejszej kobiety na świecie . Niewątpliwe wyróżnienie przez ponad trzy kolejne dekady pozostawało Świętym Graalem dla innych dziewcząt marzących o docenieniu na tak szeroką skalę.

59-letnia Aneta Kręglicka zaprezentowała zabójczą sylwetkę

Na przestrzeni wielu lat intensywnej kariery zawodowej była Miss Świata zbudowała grono zaufanych projektantów i fotografów, z którymi współpraca za każdym razem przebiegała w życzliwej, a co najważniejsze, profesjonalnej atmosferze. Jedną z takich osób jest Marek Straszewski , autor wielu zdjęć polskich gwiazd, u boku którego zasiadała w składzie jurorskim pokrytego kilkoma warstwami kurzu programu "Projektanci na start".

Piękne zdjęcie, jest pani dla mnie inspiracją; Jest moc w tym zdjęciu. Wszystko tu pięknie gra, obłęd; Jak pani to robi? Absolutna miazga; Do dziś noszę to zdjęcie w swoim kalendarzu wśród trzech ulubionych... świetny klimat - komplementują pod zdjęciem.