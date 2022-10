Wyzwolona Beyonce w ULTRAKRÓTKIEJ sukience eksponuje nogi i dekolt na swoim przyjęciu w Paryżu (ZDJĘCIA)

Fiona 14 min. temu zgłoś do moderacji 13 3 Odpowiedz

Ehhhh jakoś nie wiem ale wolę jak kobieta emanuje seksapilem w inny bardziej zakryty ale zarazem zmysłowy a nie wulgarny sposób. Beyonce jest piękna ale ten styl ,,pokazać wszytko" do mnie nie przemawia. Ale obecnie mamy taką Instagramowa mode im mniej ciuchów a więcej ciała tym lepiej, a w razie czego krzyknę ,me too" i tyle. Szkoda że ciało obecnie jest wyżej cenione niż mózg, ciężka praca i umiejętności.