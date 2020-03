Wyzwolona Joanna Przetakiewicz wyznaje: "Kocham seks i nie wyobrażam sobie bez niego życia"

Joanna Przetakiewicz nie ukrywa, że bardzo dobrze czuje się w roli celebrytki. Dyrektorka domu mody La Mania chętnie mówi o swoim życiu prywatnym, a szczególnie lubi poruszać temat seksu. Złotousta Przetakiewcz udzieliła ostatnio wywiadu, w którym po raz kolejny skomentowała swoje życie erotyczne.

Kocham seks i nie wyobrażam sobie bez niego życia - zapewniła. Nie będę więc opowiadać bajek, że dopiero po pięćdziesiątce odkryłam, jaki to seks jest cudowny. Jest coraz lepszy i coraz lepiej smakuje. Nie ma znaczenia gdzie i jak. Ważne z kim i jak - wyznała.

Jak to w życiu: raz potrzebuję więcej czułości, więcej seksu, innym razem odwrotnie - dodała dla jasności.

Gwiazda stara się też inspirować fanki do tego, by polepszyły jakoś swojego życia (oraz pożycia). Joanna zdradziła, jak najlepiej komunikować facetom, by w sypialni postarali się nieco bardziej...

Najważniejsze jest, i my, kobiety, to potrafimy, żeby komunikować się pozytywnie. Nie mówić: "Kochanie, mamy problem z seksem". Tylko powiedzieć: "Ja mam ochotę na coś jeszcze bardziej odkrywczego". Albo coś bardziej lub mniej romantycznego, bardziej perwersyjnego. To zależy od tego, co chcemy osiągnąć - wyjaśniała Przetakiewicz.

Celebrytka stwierdziła też, że lateks z sex shopu czy buty za kolano na pewno podgrzeją atmosferę.

Są tysiące metod, które można uskutecznić - moment czegoś perwersyjnego, czego normalnie nie robimy - założenie lateksu z sex-shopu albo butów za kolano i tylko i wyłącznie bielizny. I w takim stroju tak przychodzimy na kolację do domu. To są metody, którymi nie odkrywam żadnej Ameryki. Ale na pewno, na pewno to działa! - dodała błyskotliwie.