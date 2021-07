Wyzwolona Maja Sablewska pozuje TOPLESS i migdali się z Wojtkiem Mazolewskim w lazurowej wodzie (FOTO)

D.. 14 min. temu zgłoś do moderacji 16 1 Odpowiedz

Miłość to nie wszystko. Są wyższe wartości. On ją zdradzał i tym samym upokorzył, oszukał, okłamał, poniżył, bo uznał, że nie jest warta traktowania z szacunkiem. A ona co? Kocha go nadal i jak by nigdy nic... Powinna go pogonić kijem od miotły i znaleźć porządnego faceta.