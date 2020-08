Wzburzona Anna Wendzikowska odpowiada na pytania o finansowanie niekończących się wakacji: "W szkole ZAPIE*DALAŁAM, pisałam olimpiady"

Trudno nie zazdrościć takiego stylu życia, nie ma więc co się dziwić, że fani wypisują do Anny Wendzikowskiej z pytaniami o to, jak znajduje czas na swoje niekończące wojaże i, co ciekawsze, jak udaje jej się je finansować .

Drogi Panie, w szkole za przeproszeniem zapie*dalałam, pisałam olimpiady, zdobywałam paski, uczyłam się języków. Na wakacje jeździłam do szkół językowych. Kułam do egzaminów do liceum. Znowu pisałam olimpiady, nocami uczyłam się do sprawdzianów, kiedy koledzy balowali na imprezach. Na studiach, zamiast imprezować, kułam do egzaminów, miałam stypendium. Potem wyjechałam na studia do Londynu i pracowałam nocami, a w dzień chodziłam na zajęcia, żeby to wszystko jakoś spiąć. Pierwszą pracę sama sobie wychodziłam. Pierwszy materiał dla TVN wymyśliłam sama, sama zrobiłam za własne pieniądze i z gotowym poszłam na spotkanie, które umówiłam, wysyłając maila na adres redakcji. I tak pracuję w "DDTVN" już 13 lat. Nic nikomu nie zawdzięczam, nic nie dostałam w prezencie i nie ukradłam. Mam dość takich pytań i insynuacji. Krótka odpowiedź na to pytanie brzmi: zarobiłam, to mam i nic Panu do tego - czytamy na oficjalnym profilu Anny Wendzikowskiej.