Wzburzona Blanka Lipińska pyta fanów: "Serio uważacie, że ciąża albo zaręczyny to prezent?"

Zgodnie z relacją autorki pornopowieści, w urodzinową noc Baron miał zaskoczyć ją "najbardziej wyjątkowym prezentem w życiu" , który "doprowadził jubilatkę do płaczu". Blanka Lipińska zadecydowała jednak, że tym razem nie pochwali się podarkiem przed internautami, co natychmiastowo wywołało lawinę spekulacji.

Odnośnie moich urodzin. Serio uważacie, że ciąża albo zaręczyny to prezent? Jedno i drugie to deklaracja odpowiedzialności, to decyzja dwóch osób, a nie kwestia podarunku, to wspólnota, o której decyduje dwoje ludzi. Tak bardzo nie rozumiem świata, w którym przyszło mi żyć, gdzie szczęście kobiety sprowadzane jest do ciąży albo małżeństwa - żali się na Instastories Blanka.