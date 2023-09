WZBURZONA Monika Richardson komentuje zamieszanie wokół nowej fryzury i oznajmia: "Mam w głębokim POWAŻANIU, czy to wypada i czy to przystoi"

Nowa fryzura 51-latki spotkała się z tak dużym zainteresowaniem zarówno mediów, jak i internautów, że aż zaczęły krążyć plotki o przyczynach nowego koloru włosów. Richardson miała już chyba tego dość, ponieważ zamieściła na Instagramie wymowny wpis , w którym dała jasno do zrozumienia, co sądzi o komentarzach na swój temat.

Monika Richardson ma dość komentowania jej nowej fryzury

[...] Myślałam, że może nie będzie trzeba, ale wygląda na to, że #takimamyklimat i wszystko musi być tłumaczone dużymi literami. Trudno. Otóż mam 51 lat, dwójkę dorosłych dzieci. Jestem po trzech małżeństwach. Spędziłam 25 lat w mediach. Mieszkam w stolicy dużego kraju. Mam wyższe wykształcenie. Władam biegle trzema językami. Czy naprawdę, do jasnej cho*ery, muszę się tłumaczyć, jakiego koloru są moje włosy? - napisała Monika.

Nie, to nie był wypadek. Nie, nie zrobiłam tego, żeby "zaistnieć", bo już istnieję. Nie, nie mam kryzysu wieku średniego. Mam w głębokim poważaniu, czy to wypada i czy to przystoi. I nie, nie próbuję i nie chcę być podobna do nikogo. Taka jestem dzisiaj, świadomie i odpowiedzialnie i owszem, można zostawić ze mną dziecko, dalej nie biorę narkotyków, nie jeżdżę po pijaku i nie angażuję się w ryzykowne zachowania seksualne. Po prostu zmieniam kolor włosów [...] - podsumowała.