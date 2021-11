Wzburzona Sylwia Peretti pomstuje na nierzetelnego darczyńcę: "Takie zachowanie to ZWYKŁE K*RESTWO"

Sylwia Peretti dała się poznać szerszej publiczności jako uczestniczka popularnego show Królowe Życia . Na tle konkurencji przebojowa krakuska wyróżniała się przede wszystkim bezkresną miłością do zabójczo szybkich dwuśladów. Jej przygoda z programem dobiegła już co prawda końca, jednak "Peretka" nadal robi, co może, aby w show bizie było o niej głośno, niekiedy nawet wykorzystując rozpoznawalność w szczytnych celach.

Jestem tak wk*rwiona, że nie będę kryć emocji. Wyobraźcie sobie, że przed chwilą dostałam wiadomość od jednej z pań, która napisała, że jest chora, na kwarantannie czy ch*j wie co i nie może zrealizować paczki. Słuchaj, moja droga, jeśli zdecydowałaś się, wzięłaś odpowiedzialność za ten list, to powinnaś na głowie stanąć, żeby ten list zrealizować. (...) Dam komu innemu albo sama to zrobię. Dzieciaków nie wystawię. Natomiast uważam, że to jest najzwyklejsze k*restwo, żeby tak się zachować - wrzeszczy Sylwia Peretti w opublikowanym na InstaStories nagraniu.