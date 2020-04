Wzburzony Michał Piróg krytykuje obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej "NÓŻ MI SIĘ W KIESZENI OTWIERA"

Pandemia koronawirusa zbiera coraz większe żniwo w Polsce i na świecie. Liczba osób zakażonych rośnie z dnia na dzień, a rządzący starają się zapanować nad sytuacją i zmniejszyć liczbę ofiar. W efekcie średnio co tydzień jesteśmy informowani o nowych obostrzeniach , które mają na celu zahamowanie rozprzestrzeniającego się wirusa. Kolejne zakazy i ograniczenia, które obłożone są wysokimi grzywnami, coraz bardziej dają się we znaki zmęczonych sytuacją obywatelom.

Choć zdaje się, że przykład powinien iść z góry i kto, jak kto, ale rząd powinien stosować się do wprowadzonych przez siebie zasad, w związku z obchodami katastrofy smoleńskiej postanowiono na chwilę zapomnieć o groźnym wirusie. Patrząc na zdjęcia z 10. rocznicy katastrofy Tu-154, nie da się nie odnieść wrażenia, że wprowadzone ograniczenia na chwilę przestały obowiązywać. Mimo że od tygodni słyszymy o tym, by opuszczać dom jedynie wtedy, kiedy jest to nieuniknione, obchody postanowiono przeprowadzić, jak gdyby nigdy nic, a wśród biorących w nich udział nie dało się zauważyć nikogo, kto miałby na sobie maseczkę czy rękawiczki.