Wzloty i upadki Księżniczki Popu, czyli krótka historia Britney Spears

Partnerem artykułu jest Canal+

Dokument obejrzymy już od poniedziałku 5 kwietnia w serwisie CANAL+ online, czyli równo 2 miesiące po jego światowej premierze. Pokazuje on kulisy wieloletniego sporu prawnego, toczonego przez Britney Spears ze swoim ojcem, Jamiem. Gwiazda znajduje się pod jego kuratelą już blisko 13 lat… czyli 1/3 jej życia!

Ale po kolei. Jak do tego doszło? Księżniczka Popu, która w grudniu tego roku skończy 40 lat, debiutowała na scenie w 1992 r., czyli w wieku 11 lat jako aktorka reklamowa i musicalowa w teatrze Off-Broadway. 6 lat później, w 1998 r., kiedy miała niespełna 17 lat, jej kariera nabrała niemalże prędkości światła. Debiutancki album ...Baby One More Time został najlepiej sprzedającą się płytą nagraną przez niepełnoletniego artystę w historii muzyki i jednym z najlepiej sprzedających się krążków w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii natomiast tytułowy singiel z tej płyty pozostaje jednym z najlepiej sprzedających się singli wszech czasów.

Możemy sobie tylko wyobrazić, jakie wyniki by osiągnęła, gdyby początek jej kariery przypadł na czas social mediów i serwisów streamingowych. Czy obecnie bijące rekordy popularności artystki, jak Ariana Grande czy Dua Lipa, zostałyby bezceremonialnie zdetronizowane?

Chcąc wymienić wszystkie osiągnięcia Britney Spears, trzeba szykować się raczej na napisanie pokaźnego tomu, niż artykułu. Dlatego sięgniemy tylko po te najznamienitsze pozycje.

Drugi album Brit, Oops!... I Did It Again, trafił do Księgi Rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się album nagrany przez nastoletniego solistę w historii i wg Nielsen SoundScan jest dziewiątym najlepiej sprzedającym się albumem pierwszej dekady XXI wieku w historii.

W 2001 r. została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako artystka z największą liczbą singli notowanych na pierwszym miejscu list przebojów, w 6 lat później trafiła tam ponownie jako artystka z największą liczbą sprzedanych albumów w Wielkiej Brytanii, a w 2009 r. jako najczęściej wyszukiwana osoba w internecie na świecie. W Księdze Rekordów Guinnessa znalazła się też jako nastoletni artysta z największą liczbą sprzedanych albumów i singli w historii.

Od początku kariery muzycznej zdobyła ponad 431 prestiżowych nagród muzycznych ze 455 nominacji, z czego 83 zdobyła w ciągu jednego roku od debiutu. Od 2003 r. ma też swoją gwiazdę w Hollywood Walk of Fame. Co niezwykle ważne - była najmłodszym artystą w dziejach, który ją otrzymał.

Kryzys przyszedł w 2008 r. Po dziś dzień nie wiemy w 100 proc. (akta sprawy są utajnione) czy powodem było uzależnienie od używek, faktyczne i poważne problemy psychiczne czy może jednak, jak lubią twierdzić zagorzali fani, spisek jej ojca. W każdym razie to właśnie wtedy sąd zdecydował, że wobec zachowania piosenkarki, która ogoliła głowę w przypadkowym salonie fryzjerskim, zaatakowała samochód paparazzo parasolką i uciekała przed reporterami autem z dzieckiem na kolanach, wokalistce należy przydzielić opiekę kuratorską. Odpowiedzialnym za zarządzanie majątkiem gwiazdy i kontrolowanie jej zawodowych poczynań został wówczas ojciec Brit.

I może w obliczu niepokojących doniesień o jej stanie nie powinno to dziwić – odsunięcie od mediów i obowiązków oraz hospitalizacja w odpowiednim ośrodku mogły pomóc Spears uporządkować swoje życie i zająć się zdrowiem psychicznym.

Dziwi jednak, że mimo iż Britney została uznana przez sąd za niezdolną do zarządzania własnym życiem, wkrótce okazało się (a może należy powiedzieć – jej ojciec uznał), że z pracą i zarabianiem kolejnych milionów nie ma jednak najmniejszego problemu. Gwiazda zaledwie dwa miesiące (!) po hospitalizacji psychiatrycznej nagrała płytę i wyruszyła w trasę koncertową. Co ciekawe - na jednej płycie się nie skończyło. W trakcie trwającej blisko 13 lat kurateli Britney nagrała pięć albumów, odbyła kilka tras koncertowych, jurorowała w programie X-Factor, a także miała kilkuletnią, prestiżową rezydenturę w Las Vegas, gdzie zachwycała niesamowitymi występami rzesze fanów. Dość powiedzieć, że w tym czasie zarobiła… ponad 100 milionów dolarów!

W styczniu 2019 r. Britney wreszcie zbuntowała się przeciwko swojemu ojcu i odwołała swoją kolejną rezydenturę w Las Vegas. Wniosła też do sądu o zmianę kurateli i zapowiedziała, że nie będzie występować, póki ojciec będzie decydował o całym jej życiu. Szybko o sprawie zrobiło się głośno w mediach społecznościowych, a zaniepokojeni fani powołali ruch #FreeBritney.

To wtedy wyszło na jaw, jakich praw pozbawiona jest artystka. Fani byli zszokowani, że po decyzji sądu Britney nie może decydować o własnych finansach, bez zgody ojca prowadzić samochodu, głosować, wyjść za mąż, urodzić dzieci ani widywać bez ograniczeń synów. James Spears ma prawo także wpływać na rozwój kariery i wypowiedzi córki w mediach... także społecznościowych.

Dziennikarze New York Timesa postanowili zmierzyć się z prawdą – efektem jest właśnie film, który będziemy mogli obejrzeć w Canal+ Premium już 5 kwietnia. Dokument, jak zapewniają twórcy, to dający do myślenia obraz ówczesnych i współczesnych mediów, przemysłu muzycznego i sztabu ludzi, którzy dbają o rozwój młodej gwiazdy pop. Materiał pokaże nam też, z jak wielką falą krytyki spotykała się młoda celebrytka i jak silnie odcisnęło się to na jej zdrowiu psychicznym.

Gdzie obejrzeć online? Od 5 kwietnia w serwisie CANAL+ online.

Partnerem artykułu jest Canal+