Wzruszona Gwyneth Paltrow świętuje 16. urodziny córki: "Mam szczęście być twoją matką" (FOTO)

Można powiedzieć, że Apple Martin jest w czepku urodzona. Córka jednej z najpopularniejszych aktorek w Hollywood, Gwyneth Paltrow i jednego z najsłynniejszych muzyków na świecie, Chrisa Martina , od dziecka miała do czynienia z wielkim światem , do którego wstęp mają tylko ci najpotężniejsi i najbardziej wpływowi . Nie od dziś wiadomo, że Apple jest oczkiem w głowie troskliwej mamusi, która od lat dokłada wszelkich starań, żeby dziewczynie niczego nie brakowało.

15 maja pociecha Gwyneth obchodzi swoje 16. urodziny, co w Stanach Zjednoczonych jest idealnym pretekstem do zrobienia gigantycznej imprezy . Niestety, w związku z przymusem izolacji , Paltrow nie mogła zorganizować jubilatce przyjęcia marzeń , nie omieszkała za to złożyć jej obszernych życzeń urodzinowych na Instagramie, nie kryjąc przy tym emocji.

Ciężko pracujesz, aby uzyskać wszystko, co chcesz osiągnąć, masz w sobie godną podziwu odpowiedzialność i wytrwałość. Mam cholerne szczęście być twoją matką - pięknej, życzliwej, młodej kobiety. Dziękuję za wybranie mnie. Uwielbiam cię najbardziej na świecie. Przykro mi, że obchodzisz te szczególne urodziny w takich okolicznościach, ale jak zawsze w twoim przypadku, we wszystkim znajdziesz to, co najlepsze - zakończyła.