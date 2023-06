Wzruszona Iga Świątek odbiera puchar i przemawia do polskich fanów: "CZUJĘ WASZĄ MIŁOŚĆ. Dziękuję" (ZDJĘCIA)

Iga Świątek zwyciężczynią Rolanda Garrosa

Iga Świątek była faworytką finałowego starcia , jednak Muchova pokazała ogromne umiejętności i mecz był bardzo wyrównany . Po wygranym bez większych problemów pierwszym secie, w drugim lepsza okazała się Czeszka. Na szczęście w trzecim Świątek udowodniła, że to jej należy się tytuł pierwszej rakiety świata.

Po zakończonym meczu Iga Świątek odebrała puchar French Open i podniosła go do góry na piłkarski sposób. Tym razem nie zdążyła do niego zajrzeć, ponieważ podczas tego spontanicznego gestu wieczko pucharu samo spadło.