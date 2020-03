Wzruszona Małgorzata Rozenek ekscytuje się talentem syna: "Ta tunika wyszła spod jego rąk. Sam ją zaprojektował, wybrał tkaninę i SAM JĄ USZYŁ" (FOTO)

Co ciekawe, 41-latka już zdążyła zapowiedzieć, że po porodzie planuje zrobić sobie dłuższą przerwę od show biznesu, jednak jakoś trudno jest nam w to uwierzyć...

Od zawsze bardzo lubiłam Dzień Kobiet - zaczęła. Mój tato kupował piękne tulipany lub żonkile nie tylko mamie i babciom, ale równie duży bukiet dostawałam ja . Będąc małą dziewczynką czułam się jak prawdziwa kobieta. Zawsze bardzo lubiłam tę kobiecą część mnie i zawsze ją pielęgnowałam. Teraz jest mi szczególnie łatwo, bo otaczają mnie niezwykle czuli i opiekuńczy mężczyźni. Ten przepiękny bukiet to prezent od męża, ale zwróćcie uwagę na tunikę, którą mam na sobie: to prezent od Stasia, mojego starszego syna, którego pasją jest sztuka i m.in krawiectwo. Ta tunika wyszła spod jego rąk. Sam ją zaprojektował, wybrał tkaninę i sam ją uszył. Jestem z niego niezwykle dumna.

Jest też oczywiście małe słodkie co nieco od młodszego Tadeusza, który dzieli ze mną pasje do słodyczy. W takie dni, jak ten szczególnie doceniam, jak ogromne mam szczęście. Kochane kobietki, mniejsze i większe, przyjmijcie proszę od Nas najserdeczniejsze życzenia radości i sił. Sił do walki o swoje i radości z tego płynącej. Będę miała dla Was jeszcze jeden ważny prezent, ale to wieczorem. Teraz uciekam do moich Panów.