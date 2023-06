Wzruszony Krzysztof Ibisz mówi o późnym ojcostwie, przytaczając historię z synem. "Joasia miała łzy w oczach"

Krzysztof Ibisz i Joanna Kudzbalska od dwóch lat są szczęśliwym małżeństwem. Para doczekała się wspólnie syna Borysa. Chłopiec niedługo będzie obchodził swoje pierwsze urodziny. Prezenter uchylił ostatnio rąbka tajemnicy i podzielił się wrażeniami z bycia rodzicem tak małego chłopca.

Ibisz ma dwójkę dzieci z poprzednich małżeństw, 24-letniego Maksymiliana i 17-letniego Vincenta. Od września 2022 r. ma okazje na nowo spełniać się jako ojciec, tym razem ojciec niemowlaka. W ostatnim wywiadzie stwierdził, że z wiekiem inaczej podchodzi się do rodzicielstwa.

Być może są super ojcowie w wieku lat 20, ale wydaje mi się, że z wiekiem bardziej dochodzimy do wniosku, że w życiu tego dziecka nie da się nic przewinąć i drugi raz przeżyć. Raz powie pierwsze słowo, raz zje pierwszy stały pokarm, raz pierwszy raz uśmiechnie się do nas i trzeba celebrować te chwile, być w tym procesie - wyznał w wywiadzie dla "Plejady".

Syn Krzysztofa Ibisza doprowadził go do łez. Co zrobił?

Rodzice Borys czerpią przyjemność z każdej chwili spędzonej z dzieckiem. Obserwują go z zafascynowaniem i wzruszają się za każdym razem, gdy syn zaskakuje ich nowymi umiejętnościami.

Dziś wzruszyliśmy się do łez z Asią, bo nasz syn ma taką książeczkę, codziennie oglądamy te same książeczki, w jednej przesuwa się na sznureczku postać zwierzaczka i można miętosić ucho, które wydaje dźwięki. Ja to robiłem, a Borys patrzył i się uśmiechał, a dziś sam przesuwał zwierzaczka i miętosił to ucho. Joasia miała łzy w oczach, ja też, bo to jest wzruszające dla rodziców. Trzeba być w tych momentach i cieszyć się nimi [...] Coraz więcej bodźców i emocji do niego dochodzi, obserwowanie tego jest dla nas mega wzruszające - powiedział Ibisz.

