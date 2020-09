Wzruszony Sebastian Fabijański PŁACZE nad synem i pokazuje mu świat: "Tam jest mama, a to jest szafa"

aaa 6 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Jakoś zawsze zgrzyta mi mówienie o karmieniu piersią per "cyc", "cycuś" itp. Jakieś takie bez szacunku do kobiety... Kiedyś to były jej piersi, a teraz jest to sprowadzone do bycia czyimś cycem. Ja wiem że to jest prawda i w pierwszym okresie życia dziecka tak jest, ale nie można powiedzieć tego inaczej? "Chcesz jeść?" "Mama cię nakarmi" itp... To wciąż jej ciało, raczej przed ciążą nie mówił o nim "cyce", więc co się zmienia?