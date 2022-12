Wzruszony Wojciech Szczęsny żegna się z Mundialem: "Pokazałem Liamowi, że można PRZEGRAĆ Z HONOREM"

Chociaż tegoroczny Mundial w przypadku Polski właśnie się zakończył, to i tak nie ulega wątpliwości, że te mistrzostwa były dla nas w pewien sposób wyjątkowe. Po pierwsze drużynie Roberta Lewandowskiego po raz pierwszy od dawien dawna udało się wyjść z grupy. Po drugie rozgrywki wyłoniły nowego bohatera narodowego w osobie Wojciecha Szczęsnego , który, broniąc zaciekle bramki biało-czerwonych, wykazał się życiową formą.

Teraz przyszła jednak już pora na powrót naszych zawodników do domu. Wojciech Szczęsny nie ukrywa, że nie jest to dla niego łatwy moment, szczególnie że przywiązywał do tych mistrzostw szczególną wagę. W niedzielny wieczór bramkarz opublikował na Instagramie poruszający post, w którym poniekąd rozprawia się ze swoimi marzeniami.