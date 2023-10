Young Leosia utknęła w Izraelu! "WYBUCHŁA KOLEJNA RAKIETA. Próbujemy wsiąść do jakiegokolwiek samolotu"

Young Leosia jest w Izraelu. Opowiedziała, jak wygląda sytuacja

Young Leosia ma problem z opuszczeniem Tel Awiwu

25-latka wyznała, że zamierza wrócić do kraju tak szybko, jak tylko będzie to możliwe:

Akcja rozwija się w ten sposób, że jest opcja, że zamkną lotnisko. Nie lecimy tym samolotem, którym mieliśmy wracać wieczorem. Jedziemy na lotnisko i będziemy próbowali wsiąść do jakiekolwiek samolotu lecącego za granicę, np. do Turcji. Trzymajcie kciuki za powodzenie akcji - poinformowała ponad 800-tysięczne grono fanów.

Young Leosia reaguje na wiadomości fanów

Dużo osób pisało mi DM-y, że to Izrael wywołuje ten konflikt od dłuższego czasu i to nie jest tak, że Palestyna zaatakowała Izrael. Ja nie chcę się na te tematy polityczne wypowiadać, bo prawdopodobnie jest tak, jak mówicie, że Izrael był agresorem - przyznała internautom rację, tłumacząc: Jeżeli chodzi jednak o ten dzisiejszy atak, to powiedziałam, że Palestyna zaatakowała, ponieważ to oni konkretnie pierwsi wystrzelili rakiety. Tak to tutaj wygląda. Jest stan wojenny.