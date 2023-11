Youtuber MrBeast dał się pogrzebać żywcem! Spędził 7 DNI w trumnie pod ziemią (WIDEO)

Już niejednokrotnie mieliśmy okazję przekonać się o tym, że influencerzy są w stanie zrobić wiele, by było o nich głośno w mediach. Nie tylko początkujący twórcy szukają jednak sposobów, by dostarczyć swym odbiorcom, jak najbardziej oryginalny kontent. Swoimi pomysłami nierzadko zaskakują także internetowi celebryci o ugruntowanej pozycji oraz wielomilionowym gronie followersów. Najlepszym tego przykładem jest najpopularniejszy obecnie youtuber na świecie, MrBeast. Amerykanin, którego kanał na YouTubie śledzi ponad 200 mln subskrybentów postanowił bowiem ostatnio... dać pochować się żywcem.

MrBeast pochowany żywcem. Youtuber spędził tydzień w trumnie

I tak już po chwili widzowie MrBeasta mogli zobaczyć, jak ich idol zostaje "pogrzebany" żywcem przez swych towarzyszy. Youtuber zadbał, by cała sceneria była w pewnym stopniu zbliżona do prawdziwego pochówku - do trumny wszedł ubrany w garnitur i z wiązanką kwiatów w dłoniach, zaś miejsce, w którym go zakopano, imitowało prawdziwy nagrobek. Jednocześnie sarkofag MrBeasta był jednak wyraźnie większy od tradycyjnej trumny, youtuber wyposażył się także w zapas żywności i wody. Wcale nie oznacza to jednak, że spędzając tydzień pod ziemną, twórca czuł się nieco bardziej komfortowo...