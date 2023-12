Youtuber odwiedził restaurację po rewolucjach Magdy Gessler. Już na wejściu się ROZCZAROWAŁ. Opublikował filmik (WIDEO)

"Kuchenne rewolucje" konsekwentnie utrzymują miano jednego z najchętniej oglądanych programów na antenie stacji TVN. Niewątpliwie ogromna w tym zasługa jego gospodyni, Magdy Gessler , która od 13 lat prowadzi misję odmieniania oblicza polskiej gastronomii, czyniąc to w bardzo niekonwencjonalny sposób. Restauratorka pozwala sobie na odważne komentarze i zachowania względem właścicieli lokali . Rzucanie w ich stronę brudnymi naczyniami i nieświeżymi artykułami spożywczymi czy wywracanie mebli do góry nogami są stałymi elementami niemal każdego odcinka kulitowego reality show.

Restauracja po rewolucjach Magdy Gessler pod lupą internetowego krytyka. Nie wszystko przypadło mu do gustu

To jest piątka z plusem. Jak na miejsce, które było zerowe, naprawdę jest smacznie. (...) Bardzo się starali. J ak na ludzi, którzy nie są profesjonalnymi szefami kuchni, są genialni. Wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku - zachwalała pod koniec odcinka, doprowadzając właścicielkę lokalu do wzruszenia.

Z tego co widziałem w necie po opiniach, to ludzie mają mieszane odczucia. Twierdzą, że lokal jest brzydki, że nie wygląda to w ogóle jak po "Kuchennych rewolucjach", no że ogólnie jest tak raczej bez szału - podzielił się początkowymi spostrzeżeniami.

Jakbym mieszkał w tym bloku, to po prostu bym tu zaglądał czasami, bym sobie brał na wynos do domu pizzę, ale nie taka, żeby na nią jechać specjalnie. W tych czasach w każdym mieście jest tyle dobrych pizzerii, już takich naprawdę prawdziwych, takich jak we Włoszech, że no ciężko będzie im się przebić z taką pizzą, myślę, ale właśnie to jest taka pizza dla tych wszystkich bloków tutaj wokół. Szybka pizza obok domu - wypowiedział się.