Youtuberka Klaudia Klara kpi z Barbary Kurdej-Szatan i Przemka Kossakowskiego "ZA*EBIŚCIE PATOLOGICZNA PARA"

Pierwsza rzecz, która mi wpadła do głowy po przeczytaniu tego nagłówka, to było: no trafił swój na swego. I od razu widzę to jako w ogóle romans, jako parę. Że to taka para nie tylko telewizyjna. Ja uważam, że oni powinni ze sobą być. To by była taka za*ebiście patologiczna, hardkorowa para, z której mielibyśmy bekę przez kolejne X lat w mediach, a oni by na tym zarabiali gigantyczne pieniądze, więc też by byli zadowoleni. I kropka. Po co tutaj dodawać te osoby niepełnosprawne... Po co osobami niepełnosprawnymi próbować ocieplić wizerunek dwóch najbardziej znienawidzonych osób w show biznesie? - dywaguje influencerka.