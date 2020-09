Youtuberka recenzuje pomadki Julii Wieniawy: "COŚ MNIE DRAPIE, BOLI!"

Julię Wieniawę można lubić lub też nie, ale jednego odmówić jej nie można - ambitna 21-latka ma smykałkę do biznesu i swoje "pięć minut sławy" wykorzystuje do granic możliwości. Trochę pogra w serialach, trochę potańczy, pośpiewa, a przy tym zgarnie klika kolejnych kwot. Przedsiębiorcza Julka nie ma jednak zamiaru na tym poprzestawać i pod koniec sierpnia ogłosiła, że lada moment wystartuje z własną marką kosmetyczną.

Zapracowana Julia Wieniawa przyznaje: "JUŻ NIE PAMIĘTAM NAWET, W CZYM BIORĘ UDZIAŁ"

Pierwsze zamówienia trafiły już do kupców, co oznacza, że są również i pierwsze recenzje. I jak się okazuje, nie wszystkie są pozytywne.

Youtuberka Basia Kaszuba postanowiła przetestować na własnej skórze tusz do rzęs oraz pomadki marki Jusee, odnosząc się również do składów kosmetyków. Bo choć, jak podkreśla, pomadki mogą poszczycić się "wzorowym" składem, tak tusz do rzęs posiada kilka wad. Przechodząc jednak już do samego testu, youtuberka na samym początku była niemiło zaskoczona właśnie tuszem, od którego spodziewała się "powalającego efektu", a otrzymała... efekt pająka.