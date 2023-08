Youtuberka Zuzanna Borucka URODZIŁA! "Mam wrażenie, że nagle jestem kimś innym" (FOTO)

Jedróś 28 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

To nie może być prawda, to jakieś oszustwo, niech się tym zajmie policja. Mnie przez osiemdziesiąt lat sic!) wmawiano, że mnie podrzucił bocian i ja to ptactwo carmiłem (z obrzydzeniem) przez tyle lat, licząc, że, trafię na tatusia. To nie może być prawda, tak jeszcze ( czasem we śnie) mówi do mnie moja Św. pamięci Mamusia. Dziadek Jędróś