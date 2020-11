Z archiwum Pudelka: siedem lat temu Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan zadebiutowali jako para!

Były to nieśmiałe początki ich związku, który obydwoje starali się utrzymywać w tajemnicy tak długo, jak to tylko było możliwe. Przed bystrym wzrokiem Pudelka jednak mało co jest w stanie się ukryć, więc siedem lat temu jako pierwsi opisaliśmy kinową randkę Gosi i Radka.

Faktycznie, wypad do Janek był chyba podyktowany głównie względami praktycznymi: Rozenek i Majdan nie chcieli bowiem zostać zauważeni przez paparazzi. Dochodziło nawet do tego, że Radek pakował Gosię do bagażnika i zawoził do swojego garażu, żeby tylko nikt nie łączył ich razem.