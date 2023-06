Z którą (BYŁĄ) prowadzącą "Dzień Dobry TVN" masz najwięcej wspólnego? Małgorzata Rozenek, Agnieszka Woźniak-Starak, Kinga Rusin...(PSYCHOTEST)

emerytka 50 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Może wreszcie pojawi się nowy program w tvn .W tej chwili nie ma czego oglądać tyklo tvn24 ale ile można słucha ciągle to samo,nie ma programow rozrywkowych,publicystycznych jadą na starej formule nic nowego,stare gwiazdy milionerki,ciuchy,moda i stare oggrzewane kotlet wszedie Prokop z dowicipami ,Caly rok czekam na coś nowego Polsat zaczyna Was wpyprzedzać.Moze po tych zwolnieniach pojawią się nowe twarze jest tylu zdolnych aktorow mlodych mozna ich zatrudnic a nie celebrytow co sobą nic nie reprezentuja.Odszedł Miszczak i dobrze ale nich ktos zacznie działac dla widzów