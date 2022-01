Z OSTATNIEJ CHWILI: Mata został zatrzymany za posiadanie narkotyków!

27-latka 5 min. temu zgłoś do moderacji 4 13 Odpowiedz

Tu komentarze to sami emeryci chyba pisza. Moje drogie Panie kolo 50, w waszych czasach pilo sie wodeczke w naszych czasach pali sie skrety. Co wiecej ma ona dzialanie relaksujace i uspokajajace, nie mozna sie nia tak “ujarac” zeby nie wiedzieciec co sie dzieje (w przeciwienstwie do alkoholu) i nie wyzwala agresji (jak procenty). Polecana jest rowniez dla cholerykow i osob agresywnych, choc w pistaci medycznej czyli bez “uniesienia”. Skoro tyle krajow chce ja zalegalizowac to moze zastanowcie sie i poczytajcie, bo mam wrazenie ze duzo osob starszych nic nie wie o tym specyfiku i ma go za takie same zlo jak np. Heroina itp. Nawet moja mama 5 lat temu sprobowala (miala wtedy lat 60 i dala jej to mlodsza kolezanka z pracy) i powiedziala ze nie rozumie o co wielkie z tym halo bo sie troche pokrecilo w glowie i ze to nic specjalnego xD (a nigdy nie probowala zadnych tego typu stodkow, to byl jej 1 raz). Pokolenie lat 80-90 nawet czesci 70 nieuwaza tego za cos zlego a wrecz przeciwnie, uwazamy ze alkohol to wieksze zlo i zrobilo spoleczenstwu wiecej zlego. Nie wiem jak mozna skazywac ludzi za posiadanie na wlasny uzytek, skoro nie “awanturuja sie “ itp. Powinna byc co najwyzej grzywna a nie jakies sprawy sadowe o pol grama rosliny. Zarty jakies. I nie, ja nie pale tego w ogole, ale widze jak ludziom odbija po alkoholu a jak sie spokojnie zachowuja po skrecie.