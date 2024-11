Za nami finał 13. edycji "Top Model". Wiemy, kto wygrał! Słuszny werdykt?

Kolejna edycja "Top Model" właśnie dobiegła końca. Było o co walczyć, bo zwycięzcy obiecano 200 tysięcy złotych, kontrakt z agencją modelingową oraz szansę, aby pojawić się na okładce poczytnego magazynu. Na ostatniej prostej o wygraną walczyło czworo uczestników: Hubert Włodarczak, Klaudia Zioberczyk, Karolina Sobótka i Ada Posiadała .

Za nami finał 13. edycji "Top Model". Wiemy, kto wygrał

W mijającej edycji programu byliśmy świadkami kolejnych wyzwań, które pomogły jurorom wyłonić najlepszą czwórkę. Były fryzjerskie metamorfozy, sesja pod wodą czy wyjazd na Fashion Week do Portugalii, po którym z program tuż przed finałem pożegnały się dwie osoby. Raz doszło nawet do zaskakującej autoeliminacji. Zmagania uczestników na bieżąco komentowali internauci - i to momentami dość krytycznie.