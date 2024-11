Za nami finał "Azja Express". Już wiemy, która para wygrała. Padła też ważna deklaracja

Ogromne wyrazy szacunku dla Marty i Fabki! Byłyście niesamowite! Trzymałam za Was do końca kciuki. Pytanie do Gabi Drzewieckiej: kiedy w tym tempie miałaś czas na malowanie kresek na oczach, stylizacje brwi i ogólnie full make up? Panie Józek... Myślę, że mógł Pan sobie darować komentarz: "a co to jest homofobia?!" Kiedy Głowaccy oddawali Wam swoje amulety. Widać było, że wiele ich to kosztowało. Taaaak, wiem, to był sarkazm, żart, ale słabo i niepoważnie to wyglądało, przynajmniej w moich oczach. Wg mnie ginął bardzo przewidywalny. Zdeterminowani, nieugięci, rywalizujący sportowcy kontra gwiazdy TVNu.