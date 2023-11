Za nami wielki finał "Top Model". Wiemy, KTO wygrał 12. edycję programu!

Za nami kolejna edycja "Top Model", która co tydzień generowała w sieci dziesiątki komentarzy. Po tygodniach zmagań uczestników jury wyłoniło najlepszą czwórkę, którą dziś zobaczyliśmy na scenie programu po raz ostatni. Dla fanów było to pewne zaskoczenie, gdyż przez lata przyzwyczajono ich do trzyosobowych finałów. Emocji natomiast, jak zwykle, nie brakowało.