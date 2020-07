Zaangażowana Joanna Przetakiewicz zapewnia: "Era Nowych Kobiet jest jak AKCJA #METOO"

Zonk 17 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Niski poziom szczęścia Półek wynika głównie ze zbyt niskich zarobków i braku perspektyw zarówno zaworowych jak i np. mieszkaniowych (gdzie rynek jest psuty przez firmy natychmiast skupujące nowe mieszkania pod wynajem a przeciętnej Polce trudno się przez to przebić by kupić własnym kąt). Wynika to głównie z kiepskiej sytuacji gospodarczej do czego rękę przyłożył sam Kulczyk np. dogadując się z politykami by kupić za bezcen Telekomunikację Polską i odsprzedać ze sporym zyskiem France Telecom. Zyski i podatki trafiają nie do Polski tylko za granicę. Pani Przetakiewicz nie miała z tym problemu gdy latała z Kulczykiem prywatnym samolotem, smażyła na słońcu resztki kolagenu w swojej skórze na jego jachcie Phoenix II, albo wybierała srebrny sedes czy futra na ścianę szwajcarskiej rezydencji. Cała działalność Pani Przetakiewicz to biznesowy sponsoring i przypisywanie sobie sukcesów innych: kobiet które odwalają całą robotę przy ENK, Magdy Butrym projektującej na początku dla La Manii, szwagierki która założyła klinikę dentystyczną do której Pani Joanna została dopisana dopiero przy rozwodzie, huty Julia, Fabryki Formy i innych producentów akcesoriów domowych które niby zaprojektowała dla La Mania Home, terapeutek i ekspertek które zaoferowały darmowe wsparcie doradcze gdy zaczynała się pandemia. Jeśli jej wywody w tej książce są tak samo merytoryczne jak jej wykłady to szkoda pieniędzy i szkoda drzew na papier. Po prostu przeczytajcie Sztukę kochania Wisłockiej, bądźcie bardziej pozytywne i mówcie często Wow! Ale Czad! Wow! Super! itp. Nie ma za co.