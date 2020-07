Zaangażowana Małgorzata Rozenek i "znudzony" Henryk Majdan apelują o pomoc dla schroniska w Radysach: "Niewyobrażalny ogrom cierpienia"

Schronisko w Radysach kilka tygodni temu znalazła się na ustach całej Polski po tym, jak odkryto, że w miejscu, w który powinno się ratować bezpańskie zwierzęta, dochodziło do szokujących nieprawidłowości .

Byliśmy w schronisku w Radysach! "To był koszmar zwierząt"

Małgonia, w przerwie między zdjęciami do kolejnej edycji Projektu Lady, znalazła chwilę, by zaapelować do swoich fanów o pomoc Radysom. Na zachętę zilustrowała post nowymi zdjęciami małego Henryka, który bije w sieci rekordy popularności.